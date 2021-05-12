«Барса» сыграла вничью с «Леванте»

Матч 36-го тура испанской Примеры между каталонской «Барселоной» и валенсийским «Леванте» завершился вничью со счетом 3:3. Об этом сообщил RT.

Счет на 25-й минуте открыл бомбардир «Барсы» Лионель Месси. Хавбек Педри удвоил счет на 34-й минуте. На 57-й и 59-й минутах отличились игроки «Леванте» Гонсало Мелеро и Хосе Луис Моралес, которые сравняли счет. На 64-й минуте «сине-гранатовые» вышли вперед после мяча Усмана Дембеле. Однако Серхио Леон помог «Леванте» избежать поражения, забив ответный гол на 83-й минуте.