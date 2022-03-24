В сферу интересов «Барселоны» попал бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

По словам инсайдера, руководство команды считает 21-летнего норвежца главной трансферной целью. Отмечается, что «Барса» не готова предложить футболисту такую же большую зарплату, как «Манчестер Сити», который также хочет подписать с ним соглашение.

Холанд отыграл за «Боруссию» 52 матча. Он записал в свой актив 50 голов и отметился 13 результативными передачами. До дортмундского клуба форвард выступал за «Ред Булл» Зальцбург.