Барон вошел в состав баскетбольного клуба «Зенит»

Спортсмен был участником многих команд из разных стран мира, в том числе «Чикаго Буллз», литовской «Литувос Ритас», испанской «Мурсии» и турецкой «Эскишехире». В составе сборной Америки он стал победителем на Кубке Америки в 2017 году.

«Я рад возможности выступить в Евролиге с БК „Зенит“ и работать с тренером Паскуалем. На данный момент ростер нашей команды выглядит очень хорошо, и я думаю, что у нас должен быть шанс добиться успеха как в Евролиге, так и в Единой лиге», — рассказал Барон.