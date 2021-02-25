Бакаевым заинтересовалось «Динамо»

Футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал журналиста Нобеля Арустамяна.

Уточняется, что сейчас клубы ведут переговоры. Речь идет не об аренде игрока, а именно о трансфере. Кроме того, у Бакаева есть предложения и от других команд, но у «Динамо» самые выгодные для него условия.

Ранее амстердамский «Аякс» договорился со «Спартаком» о трансфере хавбека Квинси Промеса. Контракт футболиста с голландским клубом был рассчитан до конца июня 2024 года. «Аяксу» и «Спартаку» удалось согласовать сумму комиссии за переход полузащитника. Она составила 8,5 миллиона евро с возможностью увеличения до 11 миллионов.

Многократный чемпион РФ по мини-футболу, «русский бразилец» Сирило Тадеус Кардозо Фильо посетит Ямал в качестве гостя спортивных соревнований. В марте в Новом Уренгое состоится третий тур первенства по мини-футболу «Спортмастер юниор лига». В мероприятии будут участвовать футболисты из России не старше 18 лет.