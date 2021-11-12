Бакаев может покинуть «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев может уйти из клуба в 2022 году. Об этом сообщил «РБ-Спорт».

Клуб не смог договориться со спортсменом об условиях дальнейшего продолжения. Причем трансфер планируют осуществить за полгода до конца действия его контракта.

На кандидатуру футболиста претендует «Краснодар». Они планируют предложить ему самые подходящие условия контракта, передала «Свободная пресса».

Ранее сборная России победила в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года. Команда разгромила Кипр со счетом 6:0.