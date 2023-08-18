Спорт 18 августа 2023, 15:17 Бахтиер Зайнутдинов покинет ЦСКА и перейдет в турецкий «Бешикташ»

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Футболист сборной Казахстана, выступающий за ЦСКА с 2020 года, Бахтиер Зайнутдинов покинет команду и перейдет в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал в своем Telegram-канале директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо, полузащитник уже попрощался с командой и с сотрудниками офиса.

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В прошлом сезоне в составе ЦСКА Зайнутдинов провел 27 матчей, забив один мяч и отдав три результативных передачи.