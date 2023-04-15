Спорт 15 апреля 2023, 14:54 Азербайджан вернул штангистов из Армении после публичного сожжения флага Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после происшествия с сожжением флага РИА «Новости»

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Спортсмены сборной Азербайджана по тяжелой атлетике покинут чемпионат Европы в Ереване в знак протеста против сожжения национального флага на церемонии открытия турнира. На это указали в совместном заявлении Национального олимпийского комитета и Министерства спорта Азербайджана, сообщило агентство АРА.

«Национальный флаг Азербайджана сожгли публично, это сделало официально аккредитованное лицо», — отметили в заявлении.

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В документе указали, что представители армянской общественности отреагировали на сожжение флага аплодисментами, а на «церемонии» лично присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В связи с этим мы отзываем спортсменов с соревнований», — подчеркнули в письме.

Азербайджанская сторона добавила, что такие ситуации полностью противоречат взаимопониманию между народами, принципам и целям спорта.

На церемонии открытия соревнований в пятницу, 14 апреля, один из болельщиков выхватил флаг у представителя делегации Азербайджана, поджег и выбросил.

Первенство Европы по тяжелой атлетике продлится в Ереване до 23 апреля.