Спорт 17 ноября 2023, 07:14 Азербайджан обыграл Швецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы Сборная Азербайджана в отборочном матче Евро-2024 обыграла Швецию со счетом 3:0 РИА «Новости»

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В Баку прошел матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Сборная Азербайджана обыграла команду Швеции, сообщил «Спорт-экспресс».

Встреча группы F прошла 16 ноября. В ворота шведов забили три мяча. Дважды, на третьей и 89-й минутах, отметился полузащитник Эмин Махмудов и один раз, на шестой минуте игры, нападающий Ренат Дадашов. Красную карточку получил защитник Бахлул Мустафазаде. Счет составил 3:0 в пользу хозяев площадки.

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В последнем матче той же группы сборная Эстонии уступила Австрии со счетом 0:2. По общему количеству очков последняя вместе с Бельгией выбыла. Швеция и Азербайджан заняли третью и четвертую строчки турнирной таблицы, Эстония — пятую.

В футбольном клубе «Черноморец» произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера занял Вадим Гаранин. Его предшественник Константин Зырянов вместе с тремя другими наставниками покинули команду.