Автору фильма о допинге в Сочи отказали в российской визе

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов-расследований о допинге в российском спорте, получил отказ в российской визе. Об этом он сообщил в Twitter.

«Россия продолжает упрямиться. Сегодняшнее письмо из Москвы: власти снова отказывают мне во въезде после фильмов о допинг-скандале в России — как в качестве частного лица, так и журналиста ARD», — сообщил Зеппельт.

В визовом отделе журналисту ответили, что ему запрещен въезд в Российскую Федерацию. По крайней мере так пишет сам Зеппельт. В течение какого срока действует запрет, мужчина не уточнил.

Первый из серии фильмов Зеппельта «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей» показали на ARD в 2014 году. В нем бегунья Юлия Степанова и ее супруг, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, рассказали о распространении допинга в российской легкой атлетике.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело свое расследование. Его итогом стали дисквалификация российских спортсменов и лишение аккредитации РУСАДА.