Автором первой шайбы в новом сезоне КХЛ стал защитник ЦСКА Саморуков

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛ.

Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав момент гола.

Саморуков поразил ворота казанского «Ак Барса» уже на первой минуте матча за Кубок открытия. Ему ассистировали Андрей Локтионов и Антон Слепышев.

Первый поединок нового сезона КХЛ между столичным ЦСКА и «Ак Барсом» состоялся в Москве.

Команды были выбраны в качестве участников матча как победители конференций в последнем регулярном чемпионате. Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что в сезоне-2020/21 примут участие 23 клуба из шести стран. Также сообщалось, что из-за финансовых проблем в соревновании на лед не выйдут хоккеисты владивостокского «Адмирала». В предыдущем сезоне в соревнованиях участвовало 24 команды.