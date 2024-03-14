Спорт 14 марта 2024, 13:24 Автор канала «Контрольная Ставка» Курицкий: честный каппер отличается от мошенника прозрачностью работы

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Капперы — продавцы прогнозов на результаты различных матчей. Как найти надежного специалиста в этой сфере, рассказал автор Telegram-канала «Контрольная Ставка» Артур Курицкий в беседе с сайтом «Спорт76».

По его словам, добросовестный каппер отличается от мошенника прозрачностью работы. Он публикует на своем ресурсе не только хорошие отзывы, но и честную статистику.

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Курицкий добавил, что достойные эксперты всегда предлагают клиентам пробный бесплатный доступ к своим платформам. Такое тестирование помогает убедиться в отсутствии подводных камней, добавил NewsTracker.