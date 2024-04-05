Спорт 05 апреля 2024, 12:59 Автогонщик Хэмилтон назвал пилота Феттеля отличным вариантом для команды «Формулы 1» Mercedes

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Британский автогонщик команды «Формулы 1» Льюис Хэмилтон заявил, что пилот Себастьян Феттель стал бы отличным вариантом для команды Mercedes-AMG F1. Об этом он рассказал сайту Racingnews365.

Хэмилтон признался, что был бы рад возвращению четырехкратного обладателя титула, сообщила «Национальная служба новостей».

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«Он стал бы отличным вариантом для Mercedes. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Он придерживается правильных ценностей и сможет вести команду вперед», — отметил автогонщик.