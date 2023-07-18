Спорт 18 июля 2023, 14:11 Автоэксперт Петриков рассказал о росте интереса россиян к гонкам

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В последние годы гоночный спорт набирает в России популярность. Об этом РИАМО рассказал руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Олег Петриков.

По его словам, ежегодно растет количество пилотов, которые принимают участие в соревнованиях. Несмотря на набор факторов, который мешает развитию этой сферы, таких, как введение санкций, антиковидные ограничения и экономическая нестабильность, автогонки привлекают все больше участников.

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«Но цифры говорят сами за себя: 10 лет назад у нас за сезон выступили 84 пилота в четырех классах, а в прошлом году — 145 пилотов в восьми классах», — пояснил Олег Петриков.

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