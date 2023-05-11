Спорт 11 мая 2023, 15:58 Автобус с игроками «Зенита» проедет по улицам Петербурга 13 мая

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Золотой автобуса с игроками футбольного клуба «Зенит» проедет по улицам Санкт-Петербурга в предстоящую субботу. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На данный момент маршрут автобуса с командой уточняется. В этот день планируется церемония награждения футболистов на «Газпром Арене», также в программу мероприятия войдет шоу «Путь до той звезды».

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Отмечается, что 7 мая петербургский клуб в десятый раз в истории завоевал титул чемпионов России.