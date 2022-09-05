Спорт 05 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Австралийский теннисист Ник Кирьос победил первую ракетку мира Медведева

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Теннисный матч между первой ракеткой мира Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом завершился проигрышем российского спортсмена. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Медведев завершил свое выступление на US Open во время 1/8 финала. Продолжительность матча составила два часа 52 минуты. Игра подошла к концу со счетом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Российский спортсмен смог 20 раз подать навылет и реализовать три брейк-пойнта из восьми.

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