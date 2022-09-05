Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Спорт

05 сентября 2022, 13:39

Австралийский теннисист Ник Кирьос победил первую ракетку мира Медведева

Читать 360tv в

Теннисный матч между первой ракеткой мира Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом завершился проигрышем российского спортсмена. Об этом сообщило РИА ФАН.

Реклама

Медведев завершил свое выступление на US Open во время 1/8 финала. Продолжительность матча составила два часа 52 минуты. Игра подошла к концу со счетом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Российский спортсмен смог 20 раз подать навылет и реализовать три брейк-пойнта из восьми.

Теннис

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама