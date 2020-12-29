Австралийский футболист из-за травли завершил карьеру
Из-за травли в соцсетях свою профессиональную карьеру завершил 22-летний хавбек австралийского клуба «Мельбурн Виктори» Джош Хоуп. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
Футболист признался, что болельщики затравили его после незабитого 11-метрового в одном из матчей.
«Такое случается, но после той игры меня упоминали в сотнях сообщений в социальных сетях и все они были негативными», — заметил спортсмен.
По его словам, ему пригрозили убийством, если он следующий раз не забьет пенальти. По мнению игрока, правильная критика всегда приветствуется. В его же случае она не была конструктивной.
«Она всегда была личной», — добавил Хоуп.