Австралийский боксер Дуайт Ричи умер на тренировке

Австралийский боксер Дуайт Ричи скончался во время спарринга в Мельбурне. Его смерть подтвердил промоутер Джейк Эллис.

«С большой грустью и потрясением заявляю, что Дуайт Ричи скончался сегодня, занимаясь тем, что любил», — написал он в Facebook.

По его словам, спортсмен «навсегда запомнится как один из самых ярких талантов австралийского бокса».

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Причину смерти промоутер не уточнил. По данным австралийской The Daily Telegraph, во время спарринга с австралийцем Майклом Зерафой Ричи пропустил удар по корпусу и вскоре упал, потеряв сознание. Спасти спортсмена не смогли.

Ричи выступал в первой средней весовой категории — до 69,85 килограмма.

Спортсмен занимал девятое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF). Свой последний бой он провел 14 августа, уступив по решению судей Тиму Цзю — сыну россиянина Константина Цзю.

Всего Ричи за свою карьеру провел 21 поединок, одержав 19 побед (две из них нокаутом) и потерпев два поражения.