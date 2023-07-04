Спорт 04 июля 2023, 18:04 Австралийская теннисистка Барти сообщила о рождении ребенка

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Австралийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в миксте Эшли Барти стала мамой. Об этом сообщил RT.

Радостным событием спортсменка поделилась на своей странице в социальной сети. Барти родила мальчика, она дала сыну имя Хейден.

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Отмечается, что теннисистка замужем за австралийским гольфистом Гарри Киссиком. Весной прошлого года она объявила о завершении профессиональной карьеры.