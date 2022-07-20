Австралийская легкоатлетка Паттерсон обозначила, что спорт сейчас очень политизирован

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Элинор Паттерсон прокомментировала отстранение россиян от мирового первенства по легкой атлетике, которое проходит в Соединенных Штатах. Спортсменку процитировало РИА ФАН.

«Всегда неприятно, когда такие талантливые и титулованные спортсмены отсутствуют. Но спорт сейчас очень политизирован. Вам этого не хочется, но спорт теперь платформа», — обратила внимание Паттерсон.

На фоне событий на Украине Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации принял решение отстранить представителей РФ от участия в международных состязаниях под своей эгидой.