Спорт 30 ноября 2022, 21:01 Австралия вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре Сборная Австралии по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре Pxhere

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Сборная команда Австралии обыграла Данию в групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 1:0 и обеспечила себе место в плей-офф.

Матч прошел 30 ноября на стадионе «Эль-Джануб». Мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте встречи.

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Австралийцы закрепились на второй строчке своей группы D. Команда вместе с Францией, которая обосновалась на первом месте таблицы группы, вышла в 1/8 финала мундиаля.

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В среду, 30 ноября, также в плей-офф попали сборная Англии и США. Британская команда выиграла в матче со своим национальным противником — Уэльсом. Американцы оказалась сильнее футболистов Ирана. Также в 1/8 финала вошли команды Бразилии, Португалии, Нидерландов и Сенегала.

Россия не принимает участие в чемпионате мира по футболу в 2022 году по решению FIFA из-за санкций и недружественной политики стран Запада.

Катарский оркестр перед матчем команд Уругвая и Португалии исполнил советскую песню «Катюша» для футболистов и болельщиков. Фанаты сборных вместе станцевали под российскую музыку.