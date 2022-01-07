Австралия не пустила теннисистку из Чехии вслед за Джоковичем

Вслед за первой ракеткой мира Новаком Джоковичем власти Австралии аннулировали визу еще одного спортсмена, прибывшего в страну для участия в турнире Большого шлема Australian Open. На этот раз визы лишилась чешской теннисистка Рената Ворачова, сообщило «Би-Би-Си».

В Мельбурн 38-летняя теннисистка прилетела с медицинским исключением, которое освобождает от необходимой для выступления на Australian Open вакцинации. Ворачова в недавнем времени переболела ковидом.

Австралийское правительство подчеркнуло, что недавнее заражение не позволяет иностранцу въехать в страну без прохождения полной вакцинации. Ворачовой нужно будет покинуть Австралию.



Как сообщил RT, сотрудники посольства поддерживают связь со спортсменкой, но публичных комментариев диппредставительство Чехии в Канберре не дает.

Сейчас Ворачова содержится на карантине в одном из отелей. Здесь же пребывает Джокович, на этой неделе отказали во въезде в Австралию по аналогичным причинам.

Джокович приехал в Мельбурн с визой, по которой могут проехать только вакцинированные от коронавируса. Теннисиста несколько часов продержали в изолированном помещении воздушной гавани, а после отправили в отель дожидаться решения суда. Заседание запланировано на 10 января. Все эти дни спортсмен должен оставаться в изоляции.

За теннисиста вступился МИД Сербии. Ведомство выразило устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери. Семья Джоковича возмутилась случившимся. Отец спортсмена в обращении к премьеру Австралии Скотту Моррисону заявил, что в лице сына политик оскорбил всю Сербию.