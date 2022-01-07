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    07 января 2022, 21:52

    Австралия не пустила теннисистку из Чехии вслед за Джоковичем

    Чешской теннисистке Ворачовой аннулировали австралийскую визу

    Валерия Шафирко

    Вслед за первой ракеткой мира Новаком Джоковичем власти Австралии аннулировали визу еще одного спортсмена, прибывшего в страну для участия в турнире Большого шлема Australian Open. На этот раз визы лишилась чешской теннисистка Рената Ворачова, сообщило «Би-Би-Си».

    В Мельбурн 38-летняя теннисистка прилетела с медицинским исключением, которое освобождает от необходимой для выступления на Australian Open вакцинации. Ворачова в недавнем времени переболела ковидом.

    Австралийское правительство подчеркнуло, что недавнее заражение не позволяет иностранцу въехать в страну без прохождения полной вакцинации. Ворачовой нужно будет покинуть Австралию.

    Как сообщил RT, сотрудники посольства поддерживают связь со спортсменкой, но публичных комментариев диппредставительство Чехии в Канберре не дает.

    Сейчас Ворачова содержится на карантине в одном из отелей. Здесь же пребывает Джокович, на этой неделе отказали во въезде в Австралию по аналогичным причинам.

    Джокович приехал в Мельбурн с визой, по которой могут проехать только вакцинированные от коронавируса. Теннисиста несколько часов продержали в изолированном помещении воздушной гавани, а после отправили в отель дожидаться решения суда. Заседание запланировано на 10 января. Все эти дни спортсмен должен оставаться в изоляции.

    За теннисиста вступился МИД Сербии. Ведомство выразило устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери. Семья Джоковича возмутилась случившимся. Отец спортсмена в обращении к премьеру Австралии Скотту Моррисону заявил, что в лице сына политик оскорбил всю Сербию.