Авербух высказался о шансах 25-летней Туктамышевой попасть на Олимпиаду-2022

Фигуристка Елизавета Туктамышева вполне может побороться за шанс выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такое мнение о 25-летней спортсменке высказал российский экс-фигурист, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, написало издание Sport24.

По словам Авербуха, Елизавета может отправиться в Пекин в том случае, если 17-летняя Анна Щербакова не окажется в тройке лидеров на чемпионате Европы.

«Это будет очень сложно решить: был чемпионат России, который определил участников Олимпиады, но если выступление произвольной программы Щербаковой будет неудачным, то тогда, конечно, вполне возможно поднятие этой темы», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова Авербуха.

Окончательные результаты по Туктамышевой и Щербаковой будут приняты после произвольной программы на европейском первенстве.