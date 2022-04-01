Авербух предположил, что некоторые российские спортсмены захотят сменить гражданство

Российские спортсмены могут решить поменять гражданство в ближайшее время. Об этом заявил тренер по фигурному катанию Илья Авербух, написала «Матч ТВ».

По его словам, они могут поступить таким образом, чтобы иметь возможность выступать на мировых соревнованиях.

«Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — процитировала «Политика сегодня» слова Авербуха.

Кроме того, в ближайшее время решится судьба российских футбольных клубов в следующем евросезоне.