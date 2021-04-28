Авербух поддержал решение Морозова и Тарасовой перейти к Тутберидзе

Хореограф и фигурист Илья Авербух обсудил с порталом Sport24 переход Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к тренерам Этери Тутберидзе и Максиму Транькову. Они будут готовиться под их руководством в олимпийском сезоне.

«По большому счету ничего не меняется, главным тренером остается Максим Траньков, который уже два года работает с парами. Ребята будут работать в России, они знают Этери Тутберидзе», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

Он выразил уверенность, что это пойдет спортсменам на пользу и добавит им стабильности. По его мнению, сотрудничество с Мариной Зуевой не дало фигуристам большого прогресса.