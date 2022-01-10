Авербух перечислил фавориток чемпионата Европы по фигурному катанию
Фигурист Илья Авербух в интервью «Спорт-Экспресс» назвал имена фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию.
Большие надежды, по мнению Авербуха, стоит возлагать на российских спортсменок Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову.
«Девочки у нас очень-очень сильные. Именно они займут весь пьедестал», — считает фигурист.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине, пояснила «Газета.ru». Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова представят на нем национальную сборную в женском одиночном катании.