Авербух перечислил фавориток чемпионата Европы по фигурному катанию

Фигурист Илья Авербух в интервью «Спорт-Экспресс» назвал имена фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию.

Большие надежды, по мнению Авербуха, стоит возлагать на российских спортсменок Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову.

«Девочки у нас очень-очень сильные. Именно они займут весь пьедестал», — считает фигурист.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине, пояснила «Газета.ru». Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова представят на нем национальную сборную в женском одиночном катании.