Авербух отреагировал на завершение карьеры Сотниковой

По словам Авербуха, фигуристка давно завершила свою спортивную карьеру, а то, что было объявлено сегодня — это формальность.

Он напомнил, что Сотникова — прекрасная спортсменка, которая давно выступает в телевизионных проектах самого Авербуха и Евгения Плющенко.

«Она — прекрасный и добрый человек, хочу пожелать ей найти себя и обрести спокойствие», — цитирует Авербуха «Газета.ru».