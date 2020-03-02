    02 марта 2020, 19:32

    Авербух отреагировал на завершение карьеры Сотниковой

    Артур Блянихов

    Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух обсудил с «Чемпионатом» уход фигуристки Аделины Сотниковой из профессионального спорта.

    По словам Авербуха, фигуристка давно завершила свою спортивную карьеру, а то, что было объявлено сегодня — это формальность.

    Он напомнил, что Сотникова — прекрасная спортсменка, которая давно выступает в телевизионных проектах самого Авербуха и Евгения Плющенко.

    «Она — прекрасный и добрый человек, хочу пожелать ей найти себя и обрести спокойствие», — цитирует Авербуха «Газета.ru».