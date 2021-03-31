Авербух назвал бредом сообщения о допинге у фигуристок из РФ

Хореограф и фигурист Илья Авербух резко отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что российские фигуристки используют запрещенные вещества. В частности, речь шла о блокаторах гормонов. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

«Надоело уже, не хочу комментировать этот бред. Какой-то идиот это написал, ну так и не надо повторять за ним, обращать на это внимание. Неинтересная тема, не надо ее вообще трогать», — подчеркнул Авербух.

Уточняется, что на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме все три призовых места заняли спортсменки из России. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.