Спорт 25 мая 2023, 18:15 «Авангард» сообщил о смерти Евгения Хацея Директор хоккейной академии «Авангард» Хацей умер на 47-м году жизни пресс-служба ХК "Авангард"

Читать 360tv в

Директор хоккейной академии «Аванград», экс-игрок команды Евгений Хацей умер в возрасте 46 лет. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале клуба.

По данным источника «Спорт-Экспресс», причиной смерти стал сердечный приступ. В хоккейном клубе принесли соболезнования близким Хацея.

Реклама

В ХК напомнили, что вместе с «Авангардом» он стал чемпионом России в 2004 году, а с 2018 года начал работать в клубе. Занимал должность директора по хоккейным операциям, а также руководил развитием команд МХЛ и ВХЛ. Пост директора хоккейной академии «Авангард» он занял в мае 2022 года.

«Евгений Хацей навсегда останется в истории омского хоккея как профессионал своего дела», — подчеркнули представители ХК.

Также в клубе призвали представителей СМИ не беспокоить родственников Хацея в этот сложный для них период.