«Авангард» попросил сыграть 12 матчей КХЛ на выезде

Руководство омского хоккейного клуба «Авангард» попросило КХЛ поставить 12 матчей чемпионата на выезде. Об этом сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По данным сайта «Политика сегодня», матчи невозможно провести в «G-Drive Арене» в Омске. По их данным, дворец введут в эксплуатацию не раньше 1 сентября.

«На данный момент мы ждем проект календаря от коллег из КХЛ, отправили им свои пожелания», — рассказал представитель клуба.