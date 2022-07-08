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    08 июля 2022, 17:28

    «Авангард» попросил сыграть 12 матчей КХЛ на выезде

    Дарья Морозова

    Руководство омского хоккейного клуба «Авангард» попросило КХЛ поставить 12 матчей чемпионата на выезде. Об этом сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    По данным сайта «Политика сегодня», матчи невозможно провести в «G-Drive Арене» в Омске. По их данным, дворец введут в эксплуатацию не раньше 1 сентября.

    «На данный момент мы ждем проект календаря от коллег из КХЛ, отправили им свои пожелания», — рассказал представитель клуба.