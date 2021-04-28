«Авангард» обыграл ЦСКА и получил Кубок Гагарина

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Шестой матч проходил в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча двух команд проходила в Балашихе. Шестой матч финальной серии завершился со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу «Авангарда». В составе победившей команды шайбу удалось забросить на 20-й минуте Сергею Толчинскому. Свои ворота от шайбы уберег вратарь омичей Шимон Грубец.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4-2. Команда базируется в Подмосковье с лета 2018 года. Арена в Омске оказалась в аварийном состоянии, поэтому спортсмены стали тренироваться в Балашихе. В Омске строится новый стадион.

Омским спортсменам удалось во второй раз стать чемпионами России. Ранее «Авангард» взял золото первенства в 2004 году. ЦСКА получил серебряные медали чемпионата России. Омская команда попадала в финал плей-офф КХЛ два раза. Первый раз «Авангард» уступил столичному «Динамо» в сезоне 2011/12. В сезоне 2018/19 спортсмены не смогли обыграть ЦСКА.