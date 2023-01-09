Спорт 09 января 2023, 10:50 Australian Open снял коронавирусные ограничения с теннисистов и зрителей Теннисистам с положительным тестом на COVID-19 разрешили играть на Australian Open freepik

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили теннисистам играть с положительным тестом на COVID-19. Об этом изданию The Age сообщил директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили.

«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тысячам сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с диагнозом COVID-19», — сообщил Тили.

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По его словам, теннисистам достаточно предупредить организаторов о положительном тесте. Главное, чтобы спортсмен чувствовал себя хорошо и мог участвовать в соревновании.

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Ограничения также снимут и со зрителей. Им не придется предоставлять отрицательный тест на коронавирус и сертификат о вакцинации.

Между тем Таиланд разрешил туристам въезжать в страну с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или справкой о противопоказаниях к вакцинации, если они есть, либо документом о выздоровлении после ковида. При этом туристические компании ждут официального приказа от властей Таиланда с конкретными новыми требованиями.