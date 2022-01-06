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    06 января 2022, 10:54

    Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

    Сборная России по теннису обыграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup

    Максим Зинкин

    Сборная России по теннису победила команду Италии в матче групповой стадии турнира ATP Cup.

    Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

    В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли итальянскую пару Янника Синнера и Маттео Берреттини со счетом счетом 5:7, 6:4, 10:5.

    В полуфинальном матче россияне встретятся с Великобританией или Канадой.

    Ранее в одиночных встречах Медведев обыграл Берреттини, а Сафиуллин проиграл Синнеру.

    Отметим, что сборная России является действующим победителем ATP Cup.