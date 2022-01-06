Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

Сборная России по теннису победила команду Италии в матче групповой стадии турнира ATP Cup.

В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли итальянскую пару Янника Синнера и Маттео Берреттини со счетом счетом 5:7, 6:4, 10:5.

В полуфинальном матче россияне встретятся с Великобританией или Канадой.

Ранее в одиночных встречах Медведев обыграл Берреттини, а Сафиуллин проиграл Синнеру.

Отметим, что сборная России является действующим победителем ATP Cup.