Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup
Сборная России по теннису обыграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup
Сборная России по теннису победила команду Италии в матче групповой стадии турнира ATP Cup.
В решающем матче Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли итальянскую пару Янника Синнера и Маттео Берреттини со счетом счетом 5:7, 6:4, 10:5.
В полуфинальном матче россияне встретятся с Великобританией или Канадой.
Ранее в одиночных встречах Медведев обыграл Берреттини, а Сафиуллин проиграл Синнеру.
Отметим, что сборная России является действующим победителем ATP Cup.