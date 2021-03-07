«Атлетико» и «Реал» вничью сыграли в мадридском дерби

«Атлетико» вничью сыграл с «Реалом» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе хозяев на 15-й минуте гол забил Луис Суарес. У гостей на 88-й минуте отличился Карим Бензема.

Несмотря на ничью «Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. В арсенале клуба 59 очков в 25 матчах, также у «Атлетико» есть в запасе еще одна игра. На второй строчке в турнирной таблице с 56 очками находится «Барселона». Замыкает тройку лидеров «Реал», у него 54 очка, уточнило РИА «Новости».

«Атлетико» в следующем туре примет 10 марта «Атлетик» из Бильбао. «Реалу» предстоит игра дома с «Эльче». Встреча пройдет 13 марта.

Британский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Фулхэму». Для него это шестое домашнее поражение подряд в чемпионате Англии по футболу.