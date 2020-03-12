«Атлетико» и ПСЖ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский «Атлетико» и французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Ранее в 1/4 финала оказались немецкий «Лейпциг» и итальянская «Аталанта».

«Атлетико» в гостях в дополнительное время обыграл действующего победителя Лиги — английский «Ливерпуль». Матч закончился со счетом 3:2. Первые два гола забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94) из «Ливерпуля». В конце матча «Атлетико» сравнял счет — отличился Маркос Льоренте (97 и 105 минуты). Нападающий испанского клуба Альваро Мората забил победный мяч на первой добавленной минуте.

ПСЖ на домашнем стадионе обыграл немецкую «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:0. Ворота поразили Неймар (28-я минута) и Хуан Бернат (45). В отличие от игры «Атлетико» с «Ливерпулем» эта встреча прошла при пустых трибунах из-за коронавируса.

Тысячи фанатов ПСЖ праздновали победу своей команды поблизости от стадиона.

Первые матчи четвертьфинала Лиги пройдут 7 и 8 апреля, ответные — 14 и 15 апреля.

Лига чемпионов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир.