«Атланта» вышла в полуфинал Кубка Италии благодаря Миранчуку. Видео

Матч итальянской «Атланты» против «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии закончился в пользу футболистов из Бергамо. Победу им принес полузащитник Алексей Миранчук.

Видео решающего гола на 57-й минуте опубликовано в Twitter. Мяч полетел в ворота со штрафной. Команда выиграла со счетом 3:2.

Россиянин реализовал голевую передачу Кристиана Ромеро и отправил мяч в ворота соперников точным ударом.

После забитого гола Миранчука, пишут СМИ, заменили на Мартена де Рона.

«Атланта» получила место в полуфинале Кубка, несмотря на незабитый пенальти и удаление. «Русские в Италии — топ», — написал портал Sports.ru.

На днях в итальянскую «Фиорентину» перешел российский форвард Александр Кокорин. Новоиспеченного члена команды «фиалки» поприветствовали по-русски. Сам 29-летний нападающий стал звездой местной прессы. Его называют «игроком с особой историей» и «лучшим русским талантом». «Плохой мальчик», говорят в публикациях, призван спасти «Фиорентину».