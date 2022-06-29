«Атланта» перестала выплачивать «Локомотиву» деньги за трансфер Миранчука

Московский «Локомотив» перестал получать положенные деньги от «Аталанты» за переход Алексея Миранчука. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

По информации издания, «Атланта» должна «Локомотиву» еще около пяти миллионов евро. Клуб объясняет приостановку выплат санкциями со стороны Европы в адрес того банка, где «Локомотив» открыл счет. Однако в «Локомотиве» считают, что возможность продолжать выплачивать деньги у клуба есть.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро, пояснила «Политика сегодня».