«Астана» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

В рамках группового этапа Лиги Европы казахстанский клуб «Астана» обыграл британский «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась со счетом 2:1.

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Игра группы L состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Первый гол был забит на 10-й минуте встречи. Его автором стал Джесси Лингард, пишет РИА «Новости». Уже в начале второго тайма, благодаря Дмитрию Шомко, казахстанские футболисты смогли восстановить равновесие. Еще через несколько минут Дишон Бернард забил автогол. Именно он и принес победу «Астане».

«Астана», таким образом, стала первым казахстанским клубом, который выиграл у соперника из лиг топ-4. В активе футбольного клуба теперь три очка. Несмотря на проигрыш «Манчестер Юнайтед» остается лидером группы. В активе британцев 10 баллов. Ранее они уже гарантировали себе выход в весеннюю стадию турнира.

Несколькими часами ранее в матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве с «Лудогорцем». Встреча закончилась ничьей — 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Таким образом футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.