Спорт 09 января 2024, 19:08 Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что Нино взяли в команду за лидерские качества

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Бразильский футболист Нино перешел в «Зенит». Руководство клуба заинтересовалось игроком благодаря его лидерским качествам. Об этом изданию Sport24 рассказал ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра

Контракт Нино предполагает, что бразилец будет играть за сине-бело-голубых до конца сезона 2028 года. Как добавил «Петербургский дневник», руководство клуба очень довольно новым игроком.

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«Если вы не переходите в один из четырех топ-чемпионатов, то „Зенит“ — лучшее место для вас, с фантастической структурой и великолепным городом. <…> Я уверен, что он будет счастлив», — отметил де Оливейра.

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