13 декабря 2023, 16:26
ASpor: футболистом Бардакчи заинтересовались «Зенит» и «Локомотив»
Руководство российских клубов «Зенит» и «Локомотив» заинтересовалось переходом защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи. Об этом сообщил сайт ASpor.
Отмечается, что игрок вошел в сферу интересов российских и европейских футбольных клубов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.
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Как сообщил RT, соглашения Абдулкерима Бардакчи с турецким клубом «Галатасарай» действуют до 30 июня 2025 года.
Футбол
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