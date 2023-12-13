Спорт 13 декабря 2023, 16:26 ASpor: футболистом Бардакчи заинтересовались «Зенит» и «Локомотив»

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Руководство российских клубов «Зенит» и «Локомотив» заинтересовалось переходом защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи. Об этом сообщил сайт ASpor.

Отмечается, что игрок вошел в сферу интересов российских и европейских футбольных клубов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Как сообщил RT, соглашения Абдулкерима Бардакчи с турецким клубом «Галатасарай» действуют до 30 июня 2025 года.