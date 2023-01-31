31 января 2023, 18:52
Аслан Дашаев и «Факел» расторгли контракт по обоюдному согласию
Российский футболист, защитник Аслан Дашаев по обоюдному согласию сторон расторг контракт с воронежским футбольным клубом «Факел». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По данным RT, футболист принял решение о расторжении контракта из-за желания сменить обстановку и попробовать что-то новое. Также Дашаев заявил о том, что впереди его ждет новый этап.
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Защитник «Факела» поблагодарил руководство и игроков клуба за плодотворное совместное сотрудничество.
Футбол
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