Артемий Панарин покинул лед во время матча «Рейнджерс» и «Аризоны»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул лед во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб выступал против «Аризоны Койотс». Об этом сообщила «Политика сегодня».

Во время игры спортсмен заработал травму нижней части тела, из-за чего был вынужден покинуть лед досрочно. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан отметил, что хоккеист придет в форму уже в ближайшее время.

Матч завершила в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2. Таким образом команда заработала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.