Артемьева и Назарычев заняли первое место на ЮЧР по фигурному катанию

Отмечается, что по итогам двух выступлений спортсмены набрали 204,50 балла. Так, 70,87 балла были получены за короткую и 133,63 балла — за произвольную программы. На втором месте оказались Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Они набрали 194,26 балла. Третье место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Их результат составил 188,77 балла.