Артема Дзюбу признали лучшим игроком матча с «Краснодаром». Свой приз он отдал Алексею Сутормину

Форварда ФК «Зенит» Артема Дзюбу признали лучшим игроком в матче с ФК «Краснодар». Он не смог реализовать пенальти, но стал автором победного гола. Свой приз он отдал одноклубнику Алексею Сутормину, у которого накануне игры умер отец.

Об этом сообщил Telegram-канал K/On/Offf. «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счетом 3:1.

Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, назначенное на 45-й минуте арбитром за игру рукой защитника «Краснодара». Однако на 79-1 минут он принес «Зениту» волевую победу.

Сейчас «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар», получивший 18 баллов в 13 матчах — 10-е место.

Перед матчем Артем Дзюба лишился капитанской повязки из-за скандала с порнороликом, которые неизвестные опубликовали в Сети.