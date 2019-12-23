Артема Дзюбу признали футболистом года в России

Лучшим игроком страны нападающий «Зенита» и капитан национальной сборной стал уже второй раз. В этом году он забил 25 голов, а также отдал 23 результативные подачи.

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В составе «Зенита» игрок выиграл чемпионат России 2018/19 и стал лучшим по системе «гол+пас». Со сборной Дзюба досрочно вышел на ЧЕ-2020, принял участие в отборочных матчах.

Сейчас футболист отстает на шесть мячей от Александра Кержакова, который забил 30 голов в составе сборной.

В этом году спортсмен дебютировал в кино, сыграв камео в картине «Я не Дзюба». В кадре он будет носить ангельские крылья и помогать юноше, страдающему из-за лишнего веса.