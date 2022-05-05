Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал ТАСС, что вопрос о будущем бомбардира Артема Дзюбы в клубе еще обсуждается.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений», — выразил уверенность Медведев.

«Политика Сегодня» напомнила, что контракт Дзюбы с «сине-бело-голубыми» заканчивается в июле этого года. В нынешнем сезоне он отыграл за команду 36 матчей и записал в свой актив 13 мячей. Трансферную стоимость нападающего оценивают в девять миллионов евро.