Артем Дзюба заключил новый контракт с ФК «Зенит»

Футболист Артем Дзюба заключил новый контракт с петербургским ФК «Зенит» на два года. Он предполагает возможность продления еще на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

«„Зенит“ продлил контракт с Артемом Дзюбой. Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме „2+1“», — уточнили представители ФК.

Клуб поздравил нападающего с продлением сотрудничества и пожелал ему новых побед как на поле, так и в других делах, информирует ИА RNS.

Ранее Дзюба признался, что зимой ему предложили аренду от клуба «Тоттенхэм Хотспур». Отмечается, что предложение было рассчитано примерно на 3-4 месяца. Спортсмен заявил, что перспектива показалась ему привлекательной, однако в «Зените» такой переход посчитали невозможным.