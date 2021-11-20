Артем Дзюба установил новый рекорд РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» и установил новый рекорд. Дзюба забил три гола в ходе домашнего матча против «Нижнего Новгорода», сообщила Lenta.ru.

Хет-трик стал для спортсмена пятым в рамках Российской премьер-лиги. Для РПЛ это новый рекорд.

До этого футболисты набирали максимум по четыре хет-трика. Они были на счету Александра Кержакова, Дмитрия Кириченко, Вагнера Лава, Соломона Рондона и Олега Гарина. Четыре таких достижения из пяти Дзюба сумел установить, когда выступал за петербургский «Зенит».

Кроме того, Артем Дзюба теперь занимает второе место в споре бомбардиров в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. После матча с командой из Нижнего Новгорода на счету у прославленного футболиста 10 забитых мячей. Последний матч закончился со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.