Аршавин высказался о смене голкипера «Спартака» в матче с «Ростовом»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможную смену голкипера «Спартака» в предстоящей игре с «Ростовом», которая намечена на 30 октября. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По мнению Аршавина, Александр Селихов может встать на ворота вместо Александра Максименко в матче против ростовчан. По его словам, Максименко стоит заменить «чисто с точки зрения психологии».

«Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь», — цитирует футболиста «Политика Сегодня».