Аршавин рассказал о своей карьере в «Арсенале»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о периоде, в который он играл за лондонский «Арсенал». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
По данным RT, Аршавина удивило, что «игроки команды за час до матчей брали мячи и начинали их набивать», «за это время они так уставали, что не нужно было разминаться».
«Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче. Но я оставил зарубку в истории „Арсенала“ — своим покером в ворота „Ливерпуля“ точно», — считает футболист.