Аршавин рассказал о своей карьере в «Арсенале»

По данным RT, Аршавина удивило, что «игроки команды за час до матчей брали мячи и начинали их набивать», «за это время они так уставали, что не нужно было разминаться».

«Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче. Но я оставил зарубку в истории „Арсенала“ — своим покером в ворота „Ливерпуля“ точно», — считает футболист.