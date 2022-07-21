Аршавин рассказал, какой игрок может уйти из «Зенита»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил РИА «Новости», что если с бразильцем Венделом ситуация разрешится благополучно, то петербургский клуб покинет хавбек Кирилл Кравцов.

«Думаю, сейчас ему лучше уйти из „Зенита“. Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, Кравцов уйдет», — цитирует Аршавина РИА ФАН.

По его словам, сейчас есть футболисты, которые смогут напрямую попасть в основу «сине-бело-голубых». Он заметил, что Кравцову почти удалось сделать это.

«Собираюсь замучить Сергея Богдановича (Семака), чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую», — добавил Аршавин.